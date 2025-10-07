Après la démission de Sébastien Lecornu ce lundi, l’incertitude plane sur l’adoption du budget 2026. Ce mardi marque la date limite de dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et pourtant toujours rien. Dissolution, loi spéciale, paralysie budgétaire : les scénarios se multiplient, et l’hypothèse d’une France sans budget voté en fin d’année devient de plus en plus crédible. Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 7 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
La France sans budget pour 2026 : attention danger ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
