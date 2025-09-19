Une vidéo très virale prétend montrer des militants propalestiniens menaçant de transformer la France en Etat islamique. Il s’agit d’un faux document relayé par des comptes automatisés. Il s’agit d’une campagne de désinformation pro russe visant à discréditer la France.
La France menacée de devenir un État islamique ? Attention à cette vidéo.
