La France compte 69,1 millions d'habitants en 2026, soit une population en légère hausse en raison d'un solde migratoire positif, annonce l'Insee.
La France compte 69,1 millions d'habitants en 2025
