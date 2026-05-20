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La dette américaine en zone rouge ?

information fournie par Ecorama 20/05/2026 à 14:10

Le pétrole reste sous tension, les marchés obligataires s’inquiètent et les taux américains poursuivent leur envolée. Alors que les discussions entre Washington et Téhéran patinent, les investisseurs redoutent un retour durable de l’inflation et un nouvel emballement de la dette américaine. Jusqu’où les marchés peuvent-ils encaisser cette montée des tensions ? Les banques centrales sont-elles en train de changer complètement de cap ? Décryptage des risques qui secouent actuellement l’économie mondiale avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 20 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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