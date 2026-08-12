Une partie du monde a aujourd’hui eu la tête dans les nuages… L’éclipse a également été observée en Afrique. C'est à Tabarka, où le phénomène a été le plus marqué en Tunisie, 59,06 % du Soleil seront masqués. L’éclipse partielle a pu être observée depuis Dakar et plusieurs régions du Sénégal, avec un maximum d’occultation d’environ 37 % du disque solaire en fin de journée.
De Tunis à Dakar, la tête dans les nuages pour observer l'éclipse solaire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro