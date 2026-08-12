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De Tunis à Dakar, la tête dans les nuages pour observer l'éclipse solaire

information fournie par France 24 12/08/2026 à 22:36

Une partie du monde a aujourd’hui eu la tête dans les nuages… L’éclipse a également été observée en Afrique. C'est à Tabarka, où le phénomène a été le plus marqué en Tunisie, 59,06 % du Soleil seront masqués. L’éclipse partielle a pu être observée depuis Dakar et plusieurs régions du Sénégal, avec un maximum d’occultation d’environ 37 % du disque solaire en fin de journée.

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