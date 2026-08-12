Le président palestinien Mahmoud Abbas est accueilli par le président turc Recep Tayyip Erdogan au complexe présidentiel dans la capitale turque, Ankara. Israël cherche à "rayer la Palestine de l'ordre du jour de l'humanité", a affirmé le président turc, lors d'une conférence de presse conjointe avec Mahmoud Abbas. IMAGES
Le président palestinien Mahmoud Abbas accueilli par le président turc Erdogan
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