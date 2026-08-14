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Ferran Torres, héros de la finale de la Coupe du monde, va rejoindre le PSG

information fournie par France 24 14/08/2026 à 07:07

Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour l'arrivée de Ferran Torres, auteur du but de la victoire de l'Espagne en finale de la dernière Coupe du monde. L'attaquant de 26 ans devrait rejoindre le champion d'Europe en titre pour un montant estimé à 50M€.

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