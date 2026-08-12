La disparition du Soleil derrière la Lune : un spectacle fascinant aux effets économiques multiples. La baisse de temps d'ensoleillement le 12 août réduit la production d'énergie photovoltaïque dans plusieurs pays européens. L'Allemagne devrait ainsi voir les prix de gros de l'électricité plus que doubler pendant quelques instants. L'Espagne, dans la zone de totalité, sera plus affectée mais l'a anticipé et se réjouit surtout du boom de l'astrotourisme. L'Islande aussi dans une moindre mesure.
Eclipse : l'électricité solaire en berne, l'astro-tourisme au firmament
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