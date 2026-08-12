Des personnes font la queue pour acheter à la dernière minute des lunettes de protection pour l'éclipse solaire dans une boulangerie située à l'intérieur de la station de métro de Bond Street, à Londres. Partout en Europe les gens se sont précipités pour se procurer ces fameuses lunettes certifiées alors que certaines régions du continent vont vivre une éclipse totale. Le Royaume-Uni connaîtra quant à lui une éclipse partielle, la Lune masquant jusqu'à environ 95% du Soleil. IMAGES
Eclipse solaire : une queue interminable pour des lunettes de protection à Londres
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