Un séisme de magnitude 4,8 a fait trois blessés légers et causé des dégâts matériels à Grenade, dans le sud de l'Espagne, poussant les autorités à évacuer et fermer l'iconique palais de l'Alhambra.
Espagne : nouveau séisme à Grenade, l'iconique Alhambra évacuée
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