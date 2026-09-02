La Crypto décryptée : la crypto, volatile ?

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Bitcoin est-il vraiment si volatil ? Si la reine des cryptomonnaies reste un actif à risque, sa volatilité a fortement diminué au fil des années à mesure que son marché gagne en maturité. Dans ce numéro de La Crypto décryptée, Jérémy Le Bescont (CoinShares) explique pourquoi le bitcoin adopte progressivement un comportement plus proche de certains actifs traditionnels. Il rappelle aussi qu'une exposition limitée et régulièrement rééquilibrée peut contenir l'impact de cette volatilité au sein d'un portefeuille diversifié. De quoi nuancer quelques idées reçues sur le risque associé à la première des cryptomonnaies.