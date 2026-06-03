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La croissance mondiale menacée par le conflit au Moyen-Orient

information fournie par France 24 03/06/2026 à 21:09

Dans son rapport trimestriel, l'OCDE explique que l'économie mondiale est sous pression en raison de la guerre au Moyen-Orient : si aucun accord de paix n'est conclu cette année, plusieurs pays pourront rapidement entrer en récession ou s'en rapprocher. L'organisation a donc revu ses prévisions de croissance à la baisse et table désormais sur une hausse du PIB comprise entre 2,1 % et 2,8 % cette année.

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