La Chine a déclaré mercredi prendre "au sérieux" les excuses présentées par le footballeur Kylian Mbappé après ses propos sur l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, qui lui ont coûté sa collaboration avec plusieurs marques du pays.
La Chine affirme prendre "au sérieux" les excuses de Mbappé
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