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La "Caverne" de JR ouvre au public à Paris après une réparation d'urgence

information fournie par AFP Video 16/06/2026 à 15:51

La "Caverne" qui emballe le Pont Neuf à Paris, une installation éphémère conçue par l'artiste JR, a ouvert au public lundi, après une réparation d'urgence de la structure en toile, endommagée par des intempéries.

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1

1 commentaire

  • 16:09

    Ça ne nous a pas manqué. Laissez les monuments tranquilles sans les saccager avec vos délires.

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