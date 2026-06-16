La "Caverne" qui emballe le Pont Neuf à Paris, une installation éphémère conçue par l'artiste JR, a ouvert au public lundi, après une réparation d'urgence de la structure en toile, endommagée par des intempéries.
La "Caverne" de JR ouvre au public à Paris après une réparation d'urgence
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