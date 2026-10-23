Le budget à long terme de l’Union européenne sera au centre des prochains sommets européens. Les Vingt-Sept n’arrivent pas à s’entendre sur les recettes et les dépenses souhaitables entre 2028 et 2034. La proposition de la Commission européenne est toujours de 2 000 milliards d’euros, soit 1,26 % du PNB de l’UE.
La bataille pour le budget à long terme de l’UE : vers une Europe frugale ou ambitieuse ?
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