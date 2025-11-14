 Aller au contenu principal
La 28e édition de Paris Photo et "Kaboul, une chambre à soi", une pièce sur l'invisibilté des femmes Afghanes

information fournie par France 24 14/11/2025 à 15:56

Paris Photo reprend ses quartiers dans la majestueuse nef du Grand Palais. Quels stands ne faut-il surtout pas manquer parmi les quelques 220 exposants et 33 pays représentés lors de cette 28e édition ? Incontournable, l'installation de la française Sophie Ristelhueber chez Jérôme Poggi. Panorama complet avec la directrice de Paris Photo Florence Bourgeois. Au théâtre de la Ville, à Paris, se joue la pièce "Kaboul, une chambre à soi" mise en scène par Caroline Gillet et l'artiste afghane en exil Kubra Khademi. Elles nous présentent leur installation immersive sur l'enfermement et l'invisibilité des femmes afghanes depuis la chute de Kaboul en 2021.

L'offre BoursoBank