L'Union Européenne recule sur la lutte contre la déforestation importée

information fournie par France 24 27/11/2025 à 19:43

Les eurodéputés de droite et d'extrême-droite ont voté pour repousser d'un an l'entrée en vigueur du règlement sur la déforestation importée. Le texte visait à freiner la déforestation en interdisant l'importation dans l'Union Européenne de produits issus de zones déforestées après 2020. C'est la deuxième fois en un mois que le PPE s'allie à l'extrême-droite pour mettre des dispositions du pacte vert européen en échec.

L'offre BoursoBank