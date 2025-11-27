 Aller au contenu principal
L'Œuf d'Hiver de Fabergé, mis aux enchères à Londres, pourrait atteindre 20 millions de livres

information fournie par AFP Video 27/11/2025 à 20:00

"L'Œuf d'Hiver" de Fabergé, commandé par l'ancien empereur russe Nicolas II comme cadeau de Pâques pour sa mère en 1913, devrait établir un nouveau record lors de sa mise aux enchères, avec une estimation de 20 millions de livres sterling.

