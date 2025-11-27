"L'Œuf d'Hiver" de Fabergé, commandé par l'ancien empereur russe Nicolas II comme cadeau de Pâques pour sa mère en 1913, devrait établir un nouveau record lors de sa mise aux enchères, avec une estimation de 20 millions de livres sterling.
L'Œuf d'Hiver de Fabergé, mis aux enchères à Londres, pourrait atteindre 20 millions de livres
