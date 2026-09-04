Depuis un mois, les ressortissants brésiliens peuvent entrer en Guyane sans visa pour des séjours de moins de 30 jours. De l'autre côté du fleuve Oyapock, les piroguiers sont inquiets, car pour bon nombre, l'exemption est synonyme de libération. Ils voient dans cette mesure la mort de leur profession.
L'inquiétude des piroguiers à la frontière brésilienne
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