Un employé d'Anthropic, Jacob Coxon, a démissionné cette semaine. Il considère que l'IA pourrait tuer l'humanité. Avertissement fondé ou coup marketing ? C'est la Question qui fâche que nous avons posée à notre invité Louis De Diesbach, spécialiste des enjeux éthiques liés à l’IA.
"L'IA pourrait tuer l'humanité" : vérité scientifique ou coup marketing ?
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