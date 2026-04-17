Nous respirons, buvons et ingérons quotidiennement des microparticules nocives pour notre santé : les PFAS, ou polluants éternels. Utilisés pour leurs propriétés antiadhésives, leur résistance à l’eau à la chaleur, les PFAS sont omniprésents dans les produits que vous utilisez, des cosmétiques aux ustensiles de cuisine, en passant par les vêtements. 10 000 substances de ce type sont recensées ! Elles mettent énormément de temps à se décomposer, ne sont pas recyclables, d’où leur nom courant de "polluants éternels".
L’Europe contaminée par les polluants éternels : vers une interdiction des PFAS ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro