L’Europe contaminée par les polluants éternels : vers une interdiction des PFAS ?

information fournie par France 24 • 17/04/2026 à 18:00

Nous respirons, buvons et ingérons quotidiennement des microparticules nocives pour notre santé : les PFAS, ou polluants éternels. Utilisés pour leurs propriétés antiadhésives, leur résistance à l’eau à la chaleur, les PFAS sont omniprésents dans les produits que vous utilisez, des cosmétiques aux ustensiles de cuisine, en passant par les vêtements. 10 000 substances de ce type sont recensées ! Elles mettent énormément de temps à se décomposer, ne sont pas recyclables, d’où leur nom courant de "polluants éternels".