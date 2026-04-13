L’Espagne et le Portugal s’endettent moins cher que la France, c’est grave ou pas ?

Moody’s a décidé de maintenir la note de la dette de la France, tout en conservant une perspective négative, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et une remontée des taux d’intérêt. Si cette décision peut apparaître rassurante à court terme, plusieurs signaux interrogent sur la trajectoire des finances publiques françaises. Les expliations de Charles Sannat, fondateur du site Le grenier de l'éco. Ecorama du 13 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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