L’équipe du Brésil a remporté le Grand Prix E1 de Lagos au Nigeria dimanche. Le titre fait partie d’une série de courses de bateaux à moteurs électriques. C'est la première fois qu'un tel événement est organisé en Afrique.
L'équipe du Brésil remporte la première course de bateaux à moteur E1 en Afrique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro