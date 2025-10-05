Des manifestations et une cérémonie pour dire l'espoir de libération des otages

Le président du Crif Yonathan Arfi intervient lors d'une cérémonie organisée pour la libération des otages israéliens, à Paris le 5 octobre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Des manifestations et une cérémonie: dimanche à Paris et à Strasbourg, plusieurs milliers de personnes ont dit leur espoir d'une libération prochaine des otages du Hamas après la présentation d'un plan de paix américain soumis aux deux belligérants.

A Paris plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées vers 14H00 place de la République, scandant "Libérez les otages" et brandissant des photos de victimes, des drapeaux français et israéliens ainsi que des banderoles, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Au départ, on avait prévu ce rassemblement pour commémorer les deux ans du 7-Octobre, rappeler qu'il reste des otages et honorer la mémoire des victimes", a déclaré à l'AFP Jean-David Ichay, président de l'association "Tous 7 Octobre", organisatrice de la manifestation dans le pays qui abrite la plus importante communauté juive en Europe.

Après les avancées sur le plan Trump pour la paix, "on vient pousser pour que ce deal se fasse et qu'il y ait vraiment une pression maximum sur le Hamas", a-t-il ajouté, en témoignant d'"un espoir comme on n'a pas eu depuis le 7 octobre" 2023.

"Maintenant on a le sentiment que quelque chose va se passer", a affirmé à des journalistes Ilay David, frère de l'otage Evyatar David qui était apparu très affaibli dans une vidéo publiée en août par le Hamas.

"Nous sommes dans un moment important, j'espère qu'il va aboutir", a déclaré Ruth Amiel, la tante de l'otage Elkana Bohbot. Mais "tant qu'on ne l'a pas pris dans nos bras, tant qu'on ne l'a pas enlacé, on est toujours dans l'attente et dans l'inquiétude", a-t-elle ajouté.

Le Hamas a affirmé dimanche sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza et de procéder à un échange "immédiat" d'otages et de prisonniers avec Israël, avant des négociations indirectes en Egypte entre les deux belligérants.

- "gravité" -

Dans la soirée, plus de 2.000 personnes se sont retrouvées salle Pleyel à Paris pour une cérémonie d'hommage aux victimes et de soutien aux otages, organisée par le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), qui a alterné tables rondes, intermèdes musicaux, lectures et enregistrements commémoratifs, et qui s'est ouverte par une minute de silence.

"Ce soir dans le recueillement, la gravité mais aussi depuis quelques jours l'espoir, nous commémorons les deux ans du 7 octobre qui appartient désormais à l'Histoire", a affirmé dans un discours Yonathan Arfi, le président du Crif.

Avant le début de la cérémonie, il a confié à des journalistes son espoir "que les pressions exercées notamment par le Qatar et la Turquie, qui semblent avoir fait évoluer leur position, vont permettre d'acculer suffisamment le Hamas pour qu'il libère les otages et rentre dans un autre processus".

Parmi les intervenants : la chanteuse Keren Ann, le philosophe Raphaël Enthoven, l'essayiste Caroline Fourest, l'animateur Arthur ou encore le dessinateur Joann Sfar...

"Même si cet espoir reste fragile, nous choisissons d'y croire", a affirmé Arthur, très applaudi.

Dans une communauté où beaucoup ne cachent pas leur déception vis-à-vis d'Emmanuel Macron, l'évocation du chef de l'Etat a provoqué quelques sifflets.

Dans le cadre de ces commémorations, une tente commémorative sera installée lundi et mardi place des Vosges par le Crif.

A Strasbourg également, quelques centaines de personnes se sont rassemblées à l'appel d'organisations juives.

Devant une banderole "Deux ans en enfer, libérez les otages !", des témoignages de proches d'otages ou de personnes tuées le 7 octobre 2023 ont été lus.

"On est là pour les otages, pour leur retour sains et saufs, pour la paix entre les peuples, et aussi pour nous, parce que les actes antisémites ont augmenté, c’est devenu dangereux d'être juif", a dit Danny, jeune homme coiffé d’une kippa, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.