Libération des otages du Hamas: "Nous gardons espoir" (Crif)

information fournie par AFP Video 05/10/2025 à 19:49

"Nous appelons encore une fois à la libération immédiate des otages, mais ce soir, nous gardons espoir, l'espoir qu'après cette guerre, enfin, vienne le temps de la paix", déclare Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, lors d'une soirée de commémoration des attentats du 7-Octobre organisée par le Crif à Paris, alors que le mouvement islamiste palestinien Hamas affirme sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza et de procéder à un échange "immédiat" d'otages et de prisonniers avec Israël. SONORE

Proche orient
