Le pape Léon XIV a condamné samedi les "calculs criminels de ceux qui tirent profit de la souffrance d'autrui", lors d'une homélie consacrée à la migration à Lampedusa, petite île italienne devenue le symbole du drame des traversées mortelles de la Méditerranée.
Le pape déplore les "décisions" menant à la mort de migrants en mer, depuis Lampedusa
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