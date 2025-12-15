Un père et son fils ont ouvert le feu pendant une dizaine de minutes dimanche soir, sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi, à Sydney en Australie. Ils ont fait au moins 15 morts et plus de 40 blessés.
L'Australie en deuil après un attentat qui a fait au moins 15 morts
