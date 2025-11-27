L'Assemblée nationale adopte à la quasi unanimité une nouvelle résolution invitant le gouvernement à s'opposer à l'accord de libre-échange UE-Mercosur, avant des votes clés prévus au niveau européen en décembre.
L'Assemblée nationale adopte une résolution contre l'accord UE-Mercosur
