"Nous irons plus loin dans l'approche de notre droit, notamment en lien avec le garde des Sceaux, sur la question du contrôle coercitif", déclare la ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes Aurore Bergé, au lendemain de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. SONORE
Lutte contre les violences faites aux femmes: "Nous irons plus loin" (Bergé)
