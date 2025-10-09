L'Afghanistan traverse sa pire sécheresse depuis 30 ans. L'hiver dernier, le pays n’a enregistré que moins de la moitié des précipitations habituelles. Considéré comme le sixième pays le plus vulnérable face au changement climatique, l’Afghanistan voit sa sécurité alimentaire menacée, dans un contexte où plus de 80 % de la population dépend de l’agriculture. Reportage d'Oriane Zerah.
L'Afghanistan frappé par sa pire sécheresse depuis 30 ans
