 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Afghanistan frappé par sa pire sécheresse depuis 30 ans

information fournie par France 24 09/10/2025 à 10:36

L'Afghanistan traverse sa pire sécheresse depuis 30 ans. L'hiver dernier, le pays n’a enregistré que moins de la moitié des précipitations habituelles. Considéré comme le sixième pays le plus vulnérable face au changement climatique, l’Afghanistan voit sa sécurité alimentaire menacée, dans un contexte où plus de 80 % de la population dépend de l’agriculture. Reportage d'Oriane Zerah.

Vidéos les + vues

1

Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01 oct.
2

Tel Aviv: veillée aux bougies pour marquer le deuxième anniversaire du 7-Octobre

information fournie par AFP Video 08 oct.
3

Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation

information fournie par AFP Video 08 oct.
4

Crise politique et dernières négociations : les socialistes inflexibles

information fournie par France 24 08 oct.
1
5

Les Malgaches manifestent au lendemain de la nomination du Premier ministre

information fournie par AFP Video 08 oct.
6

Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le prince héritier de Jordanie, Hussein ben Abdallah

information fournie par AFP Video 08 oct.
7

Arverne fait le point sur ses ambitions

information fournie par Boursorama 08 oct.
8

COP30: des militantes s'apprêtent à rejoindre le Brésil en voilier

information fournie par AFP Video 08 oct.
1
1

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
2

Paralysie budgétaire: des licenciements massifs "imminents" aux Etats-Unis

information fournie par AFP 02 oct.
12
3

Nouvelle journée de mobilisation à Marseille

information fournie par AFP Video 02 oct.
4

Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences

information fournie par AFP Video 02 oct.
5

Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"

information fournie par Ecorama 02 oct.
12
6

Paris: une boutique Chanel braquée à la oiture-bélier dans la nuit

information fournie par AFP Video 02 oct.
7

Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01 oct.
8

France: un pétrolier fantôme russe arraisonné

information fournie par AFP Video 02 oct.
1
1

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
2

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
3

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
4

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
5

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26 sept.
6

Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel

information fournie par Boursorama 25 sept.
7

Top 5 IA du 18/09/2025

information fournie par Libertify 19 sept.
8

Nestlé : limoger son PDG pour sortir de la crise ?

information fournie par Boursorama 17 sept.

1 commentaire

  • 11:55

    ah, c'est balot......on envoie du pognon qu'on n' apas?????

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank