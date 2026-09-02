Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright, se trouve à Caracas pour discuter avec la présidente intérimaire du Venezuela, Delcy Rodríguez, d'un accord bilatéral pouvant permettre à Washington de contrôler environ un cinquième des réserves pétrolières du Venezuela, alors que le groupe pétrolier américain Chevron vient d'annoncer qu'il avait obtenu de nouveaux gisements de pétrole au Venezuela. IMAGES COMPLETE VIDIC76Y2KF_FR
L'accord pétrolier entre les Etats-Unis et le Venezuela discuté à Caracas lors d'une cérémonie
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