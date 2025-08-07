La série estivale de "L’Invité de l’économie" se poursuit avec une interview de Kako Nubukpo, économiste et ancien ministre de la Prospective du Togo. Sur France 24, il aborde les questions de dette, de souveraineté et de mondialisation, affirmant que l’Afrique souhaite désormais choisir sa propre voie de développement économique ainsi que ses partenaires commerciaux.
Kako Nubukpo : "L'Afrique doit sortir de la dépendance subie"
