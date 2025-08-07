 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kako Nubukpo : "L'Afrique doit sortir de la dépendance subie"

information fournie par France 24 07/08/2025 à 12:28

La série estivale de "L’Invité de l’économie" se poursuit avec une interview de Kako Nubukpo, économiste et ancien ministre de la Prospective du Togo. Sur France 24, il aborde les questions de dette, de souveraineté et de mondialisation, affirmant que l’Afrique souhaite désormais choisir sa propre voie de développement économique ainsi que ses partenaires commerciaux.

Vidéos les + vues

1

Incendie dans l'Aude: au moins un mort et neuf blessés

information fournie par AFP Video 06 août
2

L'armée israélienne sommée "d'exécuter" les prochaines décisions sur Gaza

information fournie par AFP 06 août
15
3

Incendie dans l'Aude: "Une catastrophe d'ampleur inédite" (Bayrou)

information fournie par AFP Video 06 août
6
4

Une rencontre Trump-Poutine prévue "dans les prochains jours", selon le Kremlin

information fournie par AFP 11:33
1
5

Kako Nubukpo : "L'Afrique doit sortir de la dépendance subie"

information fournie par France 24 12:28
6

Hiroshima, 80 ans après la bombe, appelle le monde à abandonner l'arme nucléaire

information fournie par AFP 06 août
2
7

Top 5 IA du 06/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
8

Paris: des familles sans abri devant l'Hôtel de Ville en quête d'un toit pour la nuit

information fournie par AFP Video 06 août
14
1

La France larguera 40 tonnes d'aide sur Gaza à partir de vendredi (ministre français)

information fournie par AFP 30 juil.
17
2

Gaza: la Défense civile annonce la mort de 30 Palestiniens tués par des tirs israéliens

information fournie par AFP 30 juil.
2
3

Feux de forêt: François-Noël Buffet assiste à une réunion au Cogic

information fournie par AFP Video 31 juil.
4

Le ministre israélien des Affaires étrangères Saar accueille son homologue allemand Wadephul

information fournie par AFP Video 31 juil.
5

Feux de forêt: à la mi-saison estivale, déjà 15.000 hectares brûlés en France

information fournie par AFP 31 juil.
1
6

Trump juge "écoeurante" la dernière vague de frappes russes sur l'Ukraine

information fournie par AFP Video 01 août
2
7

Le Salvador adopte une loi permettant à Bukele de se présenter indéfiniment

information fournie par AFP Video 01 août
8

Trump fait passer de 25 à 35% les droits de douane sur les produits canadiens

information fournie par AFP Video 01 août
1

Point marchés – Perspectives à mi-année

information fournie par Amundi 02 juil.
2

Marseille: "le feu est en très nette régression" (préfet)

information fournie par AFP Video 09 juil.
3

Le feu à Marseille en "très nette régression", l'évaluation des dégâts commence

information fournie par AFP 09 juil.
4

Va-t-on vers une grande phase de dépréciation du dollar ?

information fournie par Boursorama 07 juil.
5

Le président français Emmanuel Macron visite l'abbaye de Westminster au Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 08 juil.
6

Top 5 IA du 08/07/2025

information fournie par Libertify 09 juil.
7

Macron et Starmer en quête de "progrès concrets" sur la lutte contre l'immigration illégale

information fournie par AFP 09 juil.
8

Boursolive / Une société à la loupe : Michelin

information fournie par BoursoBank 24 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank