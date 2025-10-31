Cette semaine, nous recevons Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, en marge du Forum de Paris sur la Paix. Elle revient sur les relations entre l'UE et les États-Unis de Donald Trump, ainsi que sur la position de l'Europe face à différentes crises à travers le monde, notamment à Gaza et en Ukraine.
Kaja Kallas : "Le droit international fait l'objet d'assauts répétés"
