 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kaja Kallas : "Le droit international fait l'objet d'assauts répétés"

information fournie par France 24 31/10/2025 à 18:11

Cette semaine, nous recevons Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, en marge du Forum de Paris sur la Paix. Elle revient sur les relations entre l'UE et les États-Unis de Donald Trump, ainsi que sur la position de l'Europe face à différentes crises à travers le monde, notamment à Gaza et en Ukraine.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Rob Jetten, ex-athlète champion précoce de la politique néerlandaise

information fournie par AFP 29 oct.
2

Opération meurtrière à Rio: plus de 100 morts, Lula appelle à préserver la population

information fournie par AFP 30 oct.
1
3

Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros

information fournie par AFP 30 oct.
10
4

Le Premier ministre "pense" qu'il faut "renégocier" l'accord franco-algérien de 1968

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
5

Région des Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros

information fournie par AFP Video 30 oct.
6

"J'ai peur de m'endormir": des habitants se réfugient dans le métro de Kiev

information fournie par AFP Video 30 oct.
7

Réouverture prochaine de l'aéroport de Goma (RDC) pour des vols humanitaires (Macron)

information fournie par AFP Video 30 oct.
8

A l'Assemblée, le RN obtient une victoire "historique" contre l'accord franco-algérien de 1968

information fournie par AFP 30 oct.
13
1

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
2

Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS

information fournie par AFP 23 oct.
4
3

Argentine: Milei promet plus de réformes après sa victoire aux législatives de mi-mandat

information fournie par AFP 27 oct.
10
4

Espagne: manifestation à Valence, un an après les inondations meurtrières

information fournie par AFP Video 26 oct.
5

Budget: Laurent Wauquiez se félicite du gel du barème de l'impôt sur le revenu

information fournie par AFP Video 25 oct.
25
6

Les égoutiers de Paris, travailleurs de l'ombre essentiels à la ville lumière

information fournie par AFP Video 25 oct.
7

Strasbourg: installation du sapin de Noël géant

information fournie par AFP Video 26 oct.
1
8

L'Argentine a voté pour des législatives de mi-mandat cruciales pour Milei et ses réformes

information fournie par AFP 26 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6
8

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.

1 commentaire

  • 18:41

    Une politicienne qui veut étendre Erasmus à une dizaine de pays d’Afrique du nord, y compris l’Algérie qui ne reprend pas des ressortissants criminels. Quel manque de lucidité !

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank