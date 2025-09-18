Luca de Meo, ex-dirigeant de Renault, devient DG de Kering aux côtés de François-Henri Pinault. Ce choix étonne : luxe créatif vs. industrie optimisée. Le secteur du luxe fait face à une baisse des ventes et un manque d'innovation. De Meo pourrait transformer la gestion du groupe. Mais saura-t-il préserver l’essence du luxe tout en assurant sa rentabilité ? Décryptage avec Christophe Bys, chef de rubrique économie et entreprise de The conversation France. Retrouvez les trois articles cités par Christophe Bys sur https://theconversation.com/fr : https://theconversation.com/arrivee-de-luca-de-meo-a-la-tete-de-kering-le-luxe-devient-il-un-secteur-comme-les-autres-265325 ; https://theconversation.com/apres-renault-luca-de-meo-pourra-t-il-mettre-le-turbo-chez-kering-264903 ; https://theconversation.com/le-travel-retail-a-laeroport-ou-quand-le-luxe-sinvite-dans-nos-bagages-a-main-260425
Kering change de tempo : vers un luxe rationalisé ?
