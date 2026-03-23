Dans une interview à l'AFPTV, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure salue la mémoire d'un "inspirateur", qui avait "amené la gauche plurielle au pouvoir", après le décès dimanche de Lionel Jospin.
Jospin: Faure salue la mémoire d'un "inspirateur" qui a "amené la gauche plurielle au pouvoir"
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