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Jeux vidéo anti-immigration : à quoi joue la Maison Blanche ?

information fournie par France 24 05/09/2026 à 00:20

Ils sont disponibles gratuitement depuis jeudi sur le site web officiel de la Maison Blanche. Cinq petits jeux vidéo au style arcade rétro en apparence inoffensifs. Sauf que si l’on regarde de plus près, ils sont tous inspirés de thèmes chers à Donald Trump comme la lutte contre l'immigration ou encore la sécurité aux frontières. Cette stratégie de communication est-elle efficace? Une ligne rouge a-t-elle été franchie? On en parle avec Olivier Mauco, Dr. en Sciences Politiques.

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