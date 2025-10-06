"Les pays du monde, beaucoup de pays voisins d'Israël, franchement, musulmans, arabes et bien d'autres, ont eu d'excellentes réunions avec le Hamas, et il semble que cela fonctionne", a déclaré dimanche Donald Trump à propos de l'accord de paix à Gaza.
"Je pense que cela va aller très vite": Trump à propos des pourparlers de paix à Gaza
