Dans une vidéo virale, un groupe de personnes agresse un policier à terre à coups de pied, de poing et de marteau. Les internautes qui partagent ces images violentes affirment à tort que ces violences sont le fait de migrants en Italie. Un exemple supplémentaire de l'utilisation de la désinformation comme arme anti-immigration.
Italie : Ces violences n'ont pas été commises par des migrants
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