Des Iraniens en deuil se rassemblent et prient devant le Grand Mosalla de Téhéran avant les funérailles du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, avant le début officiel de la cérémonie. IMAGES
Des Iraniens se rassemblent avant le début officiel des funérailles de Khamenei
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