Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est entretenu jeudi avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar avant une rencontre des chefs de la diplomatie du G7 près de Paris.
Réunion du G7: rencontre bilatérale entre Barrot et son homologue indien
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