"La nation rend hommage à un homme qui fut aimé des siens, et respecté de tous, profondément respecté", a déclaré le président français Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'hommage national aux Invalides à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin.
Jospin: hommage de la nation "à un homme profondément respecté" (Macron)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro