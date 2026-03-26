Donald Trump a assuré que Téhéran, malgré ses dénégations, participe bien à des pourparlers et veut un accord pour mettre fin à la guerre, tandis qu'Israël poursuit jeudi ses frappes sur l'Iran.
USA: Trump affirme que l'Iran veut un accord pour mettre fin à la guerre
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