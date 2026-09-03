Il y a la Premier League et les autres. Les 20 clubs anglais ont dépensé plus de 4 milliards d’euros cet été sur le marché des transferts, un nouveau record.
Nouveau record sur les transferts pour la Premier League, plus de 4 milliards d'euros dépensés
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