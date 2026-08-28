Des arbres arrachés gisent encore sur les trottoirs de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), au lendemain d'un fulgurant épisode orageux qui a balayé la région parisienne jeudi en fin de journée. IMAGES
Maisons-Alfort: des arbres arrachés au lendemain d'un orage fulgurant
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