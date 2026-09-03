A la Une de la presse, ce jeudi 3 septembre, les tensions entre l’Allemagne et la Russie, qui menace de répondre aux sanctions allemandes par «un coup direct». Des tensions qui inquiètent les autres pays européens, également dans le viseur de Moscou. Une très mauvaise nouvelle à propos du réchauffement climatique. Mais une bonne pour les kakapos de Nouvelle-Zélande.
Russie-Europe: Qui veut la guerre ?
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