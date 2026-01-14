 Aller au contenu principal
Iran: le nombre de morts "semble significatif", affirme Trump

information fournie par AFP Video 14/01/2026 à 11:59

Le nombre de personnes tuées dans la répression des manifestations par les autorités iraniennes "semble significatif", a affirmé le président américain Donald Trump mardi après son atterrissage à la base militaire Andrews, près de Washington.

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
