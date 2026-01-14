Le nombre de personnes tuées dans la répression des manifestations par les autorités iraniennes "semble significatif", a affirmé le président américain Donald Trump mardi après son atterrissage à la base militaire Andrews, près de Washington.
Iran: le nombre de morts "semble significatif", affirme Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro