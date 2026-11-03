Alors que les députés devraient voter et très probablement rejeter ce mardi le volet budget sur les recettes du budget 2027, le gouvernement se retrouve dans une impasse. Croissance en panne, colère sociale et absence de majorité : l'équation budgétaire devient presque impossible à résoudre.
Budget 2027 : le gouvernement rattrapé par la réalité économique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro