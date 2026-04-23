Iran : et si le vrai choc pétrolier n’avait pas encore commencé ?

Malgré un baril de pétrole autour de 100 dollars et les incertitudes liées au détroit d’Ormuz, les marchés financiers restent relativement calmes. Certains investisseurs pourraient toutefois sous-estimer l’ampleur d’un éventuel choc énergétique. Entre niveaux de stocks élevés, rôle croissant de la Chine et pressions économiques sur l’Iran, les équilibres du marché pétrolier restent fragiles et pourraient évoluer rapidement en cas de nouvelle escalade. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 23 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.