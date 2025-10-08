"C'est la catastrophe", "insupportable": dans les allées du sommet de l'élevage, à Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme) où Marine Le Pen était en visite mercredi, les visiteurs s'exaspéraient de la situation politique très incertaine de la France.
"Inuspportable", "pénible": réactions de Français à la situation politique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro