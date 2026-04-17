Innovation : les grands groupes français passent-ils à côté des start-up ?

information fournie par Ecorama • 17/04/2026 à 14:05

Les start-up sont-elles devenues le véritable moteur de l’innovation… au point de bousculer les modèles traditionnels des grands groupes ? Malgré leur dynamisme, la collaboration entre ces deux mondes reste encore limitée en France. Pourquoi les grandes entreprises peinent-elles à intégrer l’innovation externe ? Quels freins persistent, notamment lors des rachats ou des partenariats ? Et dans un contexte de concurrence internationale accrue, la capacité à mieux coopérer devient-elle un enjeu stratégique pour la souveraineté économique ? Éléments de réponse avec Paul-François Fournier, directeur exécutif de Bpifrance. Ecorama Tic Tech du 17 avril 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski sur Boursorama.com.